Пекин, , 15:14 — REGNUM

Совместная группа ученых и исследователей из Китая, а также ряда других стран обнаружила заточенные в янтарь останки новых видов древних птиц на севере Мьянмы, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

Среди останков сохранись частично правая задняя конечность и оперение взрослой или почти взрослой особи. Ноги птицы, по словам исследователей значительно отличаются от других представителей пернатых эпохи Мезозоя.

Найденный кусочек янтаря имеет около 3,4 см в длину и вес 5,5 граммов. Он был сформирован почти 100 млн лет назад в эпоху раннего мела и содержит хорошо сохранившийся скелет.

Исследования проводились палеонтологами из Китайского университета геологических наук (Пекин), Королевским музеем Саскачевана в Канаде, Китайской академией наук и Музеем естественной истории Лос-Анджелеса.

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