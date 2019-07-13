Куньмин, Китай, , 01:00 — REGNUM

Зона палеонтологических раскопок возрастом 300 млн лет была обнаружена в Хунхэ-Хани-Ийском автономном округе провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.

Редкое скопление окаменелостей цветковых растений рода humboldtia и keyserlingophyllum было найдено в этой зоне, что представляет новые доказательства широкого распространения биоты древнего океана Тетис.

Зона раскинулась на сотни метров вдоль горных хребтов, заявил профессор Департамента геологии при Гуйлиньском технологическом университете Чжан Цзячжи.

Он также отметил, что находка содержит важные свидетельства, необходимые для изучения местных геологических эпох, палеонтологических исследований и понимания эволюции и вымирания видов.

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