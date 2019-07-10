Нижний Новгород, , 06:32 — REGNUM

Для 46 школ Нижегородской области, расположенных в сельской местности, закупят почти 190 квадрокоптеров для обучения детей различным наукам, в том числе основам робототехники. Подрядчика в рамках торгов, объявленных министерством образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области, планируют определить 18 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Квадрокоптер Максим Додонов © Красная Весна

Квадрокоптеры предполагается закупить в рамках обновления материально-технической базы «для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках областного проекта «Современная школа». Данный проект соответствует одноимённому федеральному проекту, которые является частью национального проекта «Образование». В ходе регионального проекта планируется «создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Нижегородской области».

Начальная цена лота из 184 квадрокоптеров — 5 295 060 рублей. Закупка производится у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Поставить летательные аппараты должны в течение 60 календарных дней после заключения контракта. На оплату контракта будут направлены средства областного и федерального бюджетов.

Победитель тендера должен будет передать квадрокоптеры двух типов, предназначенных для фото‑ и видеосъемок с воздуха. Среди требований — возможность управления с мобильных устройств, наличие поддержки GPS, ГЛОНАСС, передачи данных Wi-Fi, для первого типа также должна быть встроенная камера с разрешением не менее 12 Мп, для второго — не менее 5 Мп. К поставке планируется 46 квадрокоптеров первого типа и 138 второго типа. Поставки в рамках данного контракта в Нижний Новгород не предполагаются.

Напомним, в конце мая 2019 года израильский Университет имени Бен-Гуриона сообщил о создании устройства, которое может летать в режиме квадрокоптера и двигаться, как машина по поверхности. Робот-дрон получил название FSTAR (flying sprawl-tuned autonomous robot), пока создан экспериментальный образец.

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