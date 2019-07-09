Екатеринбург, , 20:44 — REGNUM

Президент России Владимир Путин поможет внедрять в промышленное производство научные разработки вуза. Об этом он заявил на встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета.

Как пишет «Накануне.Ru», вопрос главе государства задал студент Роман Яговитин. По его словам, на кафедре, где он обучается, создали прототипы топливных элементов. Но оказалось, что без поддержки сверху внедрить их в производство не так-то и простою

Студент считает, что в области внедрения нужно нарастить роль государства. А в сфере промышленности необходимо создавать совместные предприятия.

Владимир Путин пообещал оказать помощь во внедрении разработок. «Я вам обещаю, в ближайшее время компания «Росатом» свяжется с ректор и поговорит об этом», — отметил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля Владимир Путин совершил рабочую поездку в Екатеринбург. Среди прочего он встретился со студентами и аспирантами УрФУ, а затем пообщался с ожидавшими его возле вуза гражданами.