Пекин, , 17:04 — REGNUM

В Пекине принято решение об объединении 27 китайских университетов в альянс в целях развития планетарной науки, сообщает Синьхуа. Подписание соответствующих документов состоялось в Институте геологии и геофизики при академии наук Китая, а членами альянса стали Пекинский госуниверситет, Университет имени Сунь Ятсена, Харбинский политехнический университета, Сянганский университет в Гонконге и т.д.

Председателем альянса избран У Фуюань, директор упомянутого академического геолого-геофизического института-учредителя. По сообщению заместителя директора Государственного фонда естественных наук Китая Хоу Цзэцяня, альянс станет платформой для обменов достижениями в области глубокого освоения космоса и планетарных исследований.