Пекин, 8 июля 2019, 17:04 — REGNUM
В Пекине принято решение об объединении 27 китайских университетов в альянс в целях развития планетарной науки, сообщает Синьхуа. Подписание соответствующих документов состоялось в Институте геологии и геофизики при академии наук Китая, а членами альянса стали Пекинский госуниверситет, Университет имени Сунь Ятсена, Харбинский политехнический университета, Сянганский университет в Гонконге и т.д.
Председателем альянса избран У Фуюань, директор упомянутого академического геолого-геофизического института-учредителя. По сообщению заместителя директора Государственного фонда естественных наук Китая Хоу Цзэцяня, альянс станет платформой для обменов достижениями в области глубокого освоения космоса и планетарных исследований.