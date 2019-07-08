Пекин, , 12:26 — REGNUM

Китайские археологи обнаружили в провинции Шаньси не севере Китая руины дома возрастом от 5 до 7 тыс. лет, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциального археологического института, руины были раскопаны в дереве Дэган близ города Лулян после двухмесячных раскопок, которые стартовали в апреле текущего года в среднем течении реки Хуанхэ — важной водной артерии, питающей в течение тысячелетий китайскую цивилизацию.

Археологи обнаружили группу руин пятиугольных зданий с овальными очагами и фрагментами глиняной посуды, относящихся к неолитической культуре Яншао.

Примерная площадь раскопок составила порядка 5 тыс. кв. метров. Крупнейшее здание имело площадь 137 кв. метров, включая очаг диаметром от 1,4 до 1,7 метров, а также каменный дверной проем размерами 4,2 метра на 0,8 метров.

«Судя по площади и ориентации относительно солнца, а также расположению очага, это не простая резиденция. Возможно, здесь жили вожди племён или проводили особые церемонии и ритуалы», — заявил исследователь Китайской академии общественных наук Хэ Ну.

Другие эксперты не согласны с ним, отмечая, что раскопанная на месте керамика не подходит для древних церемоний. Трудность для понимания назначения этого здания вызывает и то, что ученые обладают слишком обрывистыми знаниями о структуре сооружений культуры Яншао.

Тем не менее, находка может помочь в изучении общественной структуры, производства и религиозных обычаев культуры Яншао того периода.

«Исследования продолжаются. Благодаря междисциплинарному взаимодействию, ученые могут выяснить функцию этого здания, а также докопаться до истоков культуры», — заявил археолог и исследователь Национального музея Китая Ван Юэцянь.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Китая была обнаружена каменная табличка, относящейся с временам правления маньчжурской династии Цин размером с человеческий рост.

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