Мадрид, , 09:49 — REGNUM

Умеренное потребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск возникновения ряда болезней, включая некоторые виды рака и диабета. К такому выводу пришли испанские ученые, сообщает Medical Xpress со ссылкой публикацию в журнале Advances of Nutrition.

Специалисты выполнили мета-анализ 14 исследований, посвященных профилактическим свойствам молока. Они заключили, что присутствие в рационе молочной продукции низкой жирности, в том числе йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.

Также снижается угроза развития колоректального рака и рака мочевого пузыря и риск риск перелома позвонков. Вместе с тем молоко не защищает от остеопоротических переломов или переломов бедра, отметили ученые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французские ученые предупредили о повышенной угрозе инсульта тех, кто работает более десяти часов в сутки.

Читайте также:

Ученые выяснили, чем опасен длинный рабочий день

Лишние калории вредят не только фигуре, но и работе мозга — исследование