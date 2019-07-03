Москва, , 13:21 — REGNUM

Пресс-конференция «Экология Арктики: угрозы и опасности 2019 года» состоится завтра, 4 июля, в 14:00 часов в пресс-центре ИА REGNUM по адресу г. Москва, Берсеневский переулок, д.2, стр.1. (6-й этаж, вход — дверь слева от ресторана «Сыроварня»).

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Организаторами пресс-конференции выступили информационно-аналитическое агентство Barents news, Природоохранный союз Норвегии, международная ассоциация журналистов-экологов «ЭКО-пресс», Общественная палата РФ, Союз журналистов РФ.

Среди участников пресс-конференции — российские и норвежские экологи, эксперты, общественные деятели и журналисты: эколог, руководитель Природоохранного союза Норвегии Курт Оддекалв, руководитель НКО «Зеленые воины Норвегии» Рубен Оддекалв, журналист, руководитель Фонда защиты китов Маргарита Митрофанова, руководитель ассоциации журналистов-экологов «ЭКО-пресс» Сергей Шахиджанян, редактор портала Barents News Тимофей Суровцев, журналист, радиостанция «Эхо Москвы» Дарья Митина, член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Владислав Жуков, член Общественной палаты РФ Василий Ходяков, эксперт по радиационной безопасности Ирина Пахомова, эксперт-океанолог Владимир Латка, эксперт, офицер МЧС РФ Александр Двиган и специалист по морским биоресурсам Вероника Тарбаева.

Пресс-конференция проводится по инициативе Природоохранного союза Норвегии, который обращает внимание российских властей на возможную экологическую катастрофу в Баренц-регионе. В конце прошлого года независимые норвежские экологи из природоохранной организации «Зеленые воины Норвегии» уже призывали российские власти вмешаться и помочь ликвидировать опасную техногенную ситуацию в Северном море, однако ответа так и не получили.

Угрозу всему живому в евро-арктическом регионе представляет опасный груз потопленной в годы Второй мировой войны нацистской подлодки U-864: тонны ртути и оксида урана, находящиеся на борту, в случае разрушения лодки могут смертельно отравить Северное и Баренцево моря. Экологи уверены, что радикальные шаги, которые намерена предпринять Норвегия, грозят экологическим коллапсом для всего региона, поскольку у королевства нет необходимых технологий и опыта в решении таких сложных технологических задач. «Покрытие из песка и камня, которым норвежское правительство заваливает подлодку, не исключает утечку в долгосрочной перспективе. Норвегия просто не обладает опытом обращения с выбросами ртути: когда она вступает в контакт с углеродом и другими органическими веществами, образуется метилртуть, которая является очень опасным нейротоксином», — предупреждает руководитель норвежских «зеленых» Курт Оддекалв, который более 30 лет занимается различными проблемами загрязнения окружающей среды.

Особую обеспокоенность независимых экологов вызывает радиоактивный груз, который с большой степенью вероятности находится на борту субмарины: если оксид урана попадет в Северное море, то все биоресурсы Баренцева региона могут стать зараженными на долгие годы.

«Мы не хотим, чтобы Норвегия своими необдуманными действиями спровоцировала острое загрязнение, которое останется в морской среде на тысячи лет. Поэтому мы повторно просим, чтобы российские власти связались с правительством Норвегии, попросили прекратить строительство над подлодкой ненадежного саркофага и совместными усилиями подняли опасный груз, — заключает норвежский эколог.

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