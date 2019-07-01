Екатеринбург, 1 июля 2019, 17:06 — REGNUM
В Уральском отделении Российской академии наук ждут окончания «безденежья», которое коснулось оснащения институтов. Об этом заявил и. о. главного научного секретаря УрО РАН Алексей Макаров корреспонденту ИА REGNUM.
По словам Макарова, с 2013 года поступление оборудования в академические институты было прервано.
«Мы надеемся, что по прошествие пяти лет прервётся безденежье в плане оснащения оборудования», — сказал учёный.
Большие ожидания возлагаются на национальный проект «Наука» — в нём предполагается обновление приборной базы институтов на 50%.
«Это большое дело. Писать хорошие публикации, особенно в экспериментальных направлениях, без современного оборудования просто невозможно», — считает академик.
Напомним, в национальном проекте «Наука» России предначертано войти в пятерку научных лидеров мира. Для достижения этой цели необходимо обновить научную базу, резко увеличить штат научных сотрудников, увеличить бюджетное финансирование фундаментальных исследований. Также предполагается усилить взаимодействие науки и бизнеса.
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