Екатеринбург, , 17:06 — REGNUM

В Уральском отделении Российской академии наук ждут окончания «безденежья», которое коснулось оснащения институтов. Об этом заявил и. о. главного научного секретаря УрО РАН Алексей Макаров корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Макарова, с 2013 года поступление оборудования в академические институты было прервано.

«Мы надеемся, что по прошествие пяти лет прервётся безденежье в плане оснащения оборудования», — сказал учёный.

Большие ожидания возлагаются на национальный проект «Наука» — в нём предполагается обновление приборной базы институтов на 50%.

«Это большое дело. Писать хорошие публикации, особенно в экспериментальных направлениях, без современного оборудования просто невозможно», — считает академик.

Напомним, в национальном проекте «Наука» России предначертано войти в пятерку научных лидеров мира. Для достижения этой цели необходимо обновить научную базу, резко увеличить штат научных сотрудников, увеличить бюджетное финансирование фундаментальных исследований. Также предполагается усилить взаимодействие науки и бизнеса.

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