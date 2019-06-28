Москва, , 12:39 — REGNUM

Очередной всплеск хакерских атак «Яндекса» связывают с внедрением еще в 2018 году шпионских программ по аутентификации пользователей в Яндекс-сервисах, заявил корреспонденту ИА REGNUMнаучный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Босенко.

«Предыдущие атаки были спровоцированы с уязвимостью в системе блокировки сайтов, что частично было связано с использованием операторами связи технологии глубокой фильтрации траффика (DPI), а так же при апдейте Яндекс-серверов», — пояснил эксперт.

В поисковых сервисах выдачи результатов неоднократно происходил сбой, который в дальнейшем был идентифицирован, как хакерская атака. Это связано с нехарактерной активностью обновлений в дневное время. В течение данного времени поисковый сервер выдавал запросы, не соответствующие поиску.

«В результате концепция защиты персональных данных пользователей требует кардинального пересмотра идентификации их в сети, которая должна включать как подходы современных методов кибербезопасности, так и применения искусственного интеллекта.

С помощью средств искусственного интеллекта возможно проводить мониторинг трафика, реализовать трехфакторную аутентификацию пользователей в сети, один из уровней которой можно полностью возложить на искусственный интеллект», — считает Босенко.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, в октябре-ноябре 2018 года хакеры западных спецслужб взломали российскую поисковую систему «Яндекс» и внедрили в неё шпионскую программу Regin.

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