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Корабль «Союз» с тремя космонавтами отстыковался от МКС

Наука

Экипаж МКС должен вернуться на Землю утром 25 июня

Москва, 25 июня 2019, 03:14 — REGNUM  Пилотируемый космический корабль «Союз МС-11» с экипажем космонавтов отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

«Корабль «Союз МС-11» штатно отстыковался от Международной космической станции!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что спускаемый аппарат должен осуществить посадку в Казахстане в 05:49 по московскому времени.

Напомним, на борту корабля находятся члены орбитальной экспедиции МКС-59 — российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и астронавт США Энн Макклейн.

Читайте ранее в этом сюжете: Экипаж МКС покинул станцию, перейдя на корабль «Союз МС-11»

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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