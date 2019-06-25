Корабль «Союз» с тремя космонавтами отстыковался от МКС

Москва, , 03:14 — REGNUM Пилотируемый космический корабль «Союз МС-11» с экипажем космонавтов отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

«Корабль «Союз МС-11» штатно отстыковался от Международной космической станции!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что спускаемый аппарат должен осуществить посадку в Казахстане в 05:49 по московскому времени.

Напомним, на борту корабля находятся члены орбитальной экспедиции МКС-59 — российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и астронавт США Энн Макклейн.

Читайте ранее в этом сюжете: Экипаж МКС покинул станцию, перейдя на корабль «Союз МС-11»