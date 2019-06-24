Пермский политех будет сотрудничать с учёными КНР в области робототехники

Пермь, , 08:48 — REGNUM Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и Китайский нефтяной университет (КНУ) договорились о продлении и расширении партнерских взаимоотношений, сообщает 24 июня пресс-служба вуза.

Ключевым направлением сотрудничества станет не только нефтегазовая отрасль, а также робототехника, цифровые технологии, охрана окружающей среды. Отмечается, что китайские учёные готовы участвовать в создаваемом при участии ПНИПУ научно-образовательного центра по проблемам рационального недропользования.

Также в ходе визита в Китай было подписано рамочное соглашение с компанией «Цзиньмао». Стороны приняли решение продолжить работу и провести круглый стол в рамках Международной конференции по робототехнике, которая пройдет 20−25 августа 2019 года в Пекине.

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