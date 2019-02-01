В ПНИПУ назвали цель создания Федерального центра робототехники

Пермь, , 11:13 — REGNUM Целью создания Федерального центра робототехники в Перми станет объединение усилий коммерческих и образовательных организаций для проведения фундаментальных и практических исследований, а также разработки востребованных решений на рынке робототехники. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета.

«Создаваемая структура облегчит взаимодействие и исключит ненужную конкуренцию. Объединившись, мы сможем двигаться быстрее», — пояснил ректор ПНИПУ Игорь Макарихин.

В свою очередь, директор Центра робототехники и интеллектуальных систем ПГНИУ Александр Шкарапута сообщил, что робототехника сейчас переживает такие же времена, как и компьютерная индустрия лет 30−40 назад.

«Мы наблюдаем бурный рост этого направления, многие его ниши ещё остаются незаполненными и могут быть объектом приложения сил. Думаю, кооперация предприятий и вузов нашего края в области робототехники будет эффективна и полезна участникам объединения», — сказал он.

Напомним, соглашение о создании в Перми консорциума, объединяющего участников в центр робототехники федерального уровня подписали девять участников, среди которых ПНИПУ, НАУРР, Промобот, Морион Digital, МГТУ им. Баумана, СПбГТУ «ЛЭТИ», КНИТУ КАИ, ПГМУ, ПГНИУ.

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