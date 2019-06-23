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Falcon Heavy выведет на околоземную орбиту прах 152 человек — СМИ

Наука

За возможность доставить капсулу с прахом в космос необходимо заплатить $5 тыс

Falcon Heavy выведет на околоземную орбиту прах 152 человек — СМИ
Official SpaceX Photos
Falcon Heavy

Вашингтон, 23 июня 2019, 23:17 — REGNUM  Компания SpaceX выведет на околоземную орбиту спутники и прах 152 человек, об этом 23 июня сообщает Business Insider.

За подобное удовольствие родственникам умерших придется заплатить $5 тыс. — именно столько стоит доставка 7 грамм пепла на орбиту. Прах будет находиться в капсуле, на которой будет выгравирован текст: «Дотянись до звезд!». Доставка груза будет осуществлена поздним вечером 24 июня с космодрома в американском штате Флорида.

Похоронный бизнес организует компания Celestis Memorial Spaceflights, транспортировка будет осуществлена при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy — самой мощной в своем роде.

Напомним, Falcon Heavy может выводить на орбиту грузы весом до 64 тонн, что позволяет, при большом желании, в короткие сроки превратить околоземную орбиту в космическое кладбище.

Читайте ранее в этом сюжете: В США перенесли запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с военным спутником

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