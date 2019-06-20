Германия и Франция готовят экспедицию на Фобос, спутник Марса

Берлин, , 18:33 — REGNUM Специалисты из Германии и Франции создадут небольшой подвижный аппарат, который будет высажен на поверхность Фобоса, одного из двух спутников Марса, сообщает 20 июня сайт Германского авиационно-космического центра (DLR).

Французско-германский «фобосоход», оснащённый солнечными батареями, отправится к красной планете в 2024 году вместе с японским зондом MMX.

Учёные намерены изучить один из двух спутников Марса, который притягивается к планете и разрушится через несколько миллионов лет, в то время как второй спутник — Деймос — удаляется от Марса и может в будущем выйти из сферы его притяжения.

Напомним, ранее все попытки отправить зонды к спутникам Марса заканчивались неудачей. Последней такой попыткой был российский проект «Фобос-Грунт».

Теперь учёные Германии, Франции и Японии попытаются добыть порядка 10 граммов грунта Фобоса, а также несколько раз облететь Деймос для изучения его поверхности.

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