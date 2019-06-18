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Интернет вызывает необратимые изменения в мозге — ученые

Наука

Постоянный доступ к различной информации негативно сказывается на памяти и способности концентрировать внимание

Интернет вызывает необратимые изменения в мозге — ученые
Иван Шилов© ИА REGNUM
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Манчестер, Великобритания, 18 июня 2019, 10:15 — REGNUM  Международная группа исследователей собрала доказательства того, что интернет сказывается на памяти человека и его способностях к социальному взаимодействию. Выводы ученых опубликованы научным журналом World Psychiatry.

Ученый Джозеф Ферт и его коллеги из университетов Западного Сиднея, Гарварда, Оксфорда, Манчестера и Королевского колледжа в Кембридже утверждают, что интернет может вызывать острые и устойчивые изменения в мозге, которые серьезно влияют на способности к познанию, а также внимание, память и социальное поведение.

«Неограниченный поток уведомлений и сообщений побуждает нас постоянно поддерживать разделенное внимание, что, в свою очередь, может снизить нашу способность сосредоточиться на одной задаче. Кроме того, поскольку теперь у нас есть большая часть мировой информации буквально под рукой, это имеет потенциал к изменению нами способа ее хранения, и даже к изменению нашей оценки фактов и знаний об обществе», — говорится в докладе.

«Бомбардировка стимулами и разделенное внимание представляют собой ряд проблем. Я считаю, что наряду с растущей «инстаграмизацией» общества это может изменить как структуру, так и функционирование мозга. Тем самым изменится также наша социальная ткань», — говорит исследователь Джером Саррис.

Исследователи рекомендуют ограничивать время, проводимое детьми с цифровыми устройствами и уделять внимание разнообразным видам деятельности.

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