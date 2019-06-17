Исследовательские институты Южной Кореи и Норвегии развивают сотрудничество

Осло, , 15:43 — REGNUM Представители исследовательского института Korea Polar Research Institute of Marine Research Placement подписали соглашения о сотрудничестве с представителями трех норвежских исследовательских институтов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители южнокорейского исследовательского института подписали соглашения с представителями Norwegian Polar Institute, Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Bjerknes Centre for Climate Research.

Известно, что подписание документов состоялось 12 июня в столице Норвегии, Осло.

«Данные соглашения являются еще одним доказательством того, что корейско-норвежское сотрудничество в Арктике, начатое в 2002 году, успешно развивается. Подписав новые соглашения мы надеемся, что сможем расширить и укрепить наше сотрудничество в совместных исследованиях Северного Ледовитого океана и спутникового дистанционного зондирования», — сообщили представители Korea Polar Research Institute of Marine Research Placement.