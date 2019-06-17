Понедельник, 17 Июня 2019 года
15:46:50 МСК

Исследовательские институты Южной Кореи и Норвегии развивают сотрудничество

Наука

Подписание документов состоялось 12 июня в столице Норвегии

Осло, 17 июня 2019, 15:43 — REGNUM  Представители исследовательского института Korea Polar Research Institute of Marine Research Placement подписали соглашения о сотрудничестве с представителями трех норвежских исследовательских институтов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители южнокорейского исследовательского института подписали соглашения с представителями Norwegian Polar Institute, Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Bjerknes Centre for Climate Research.

Известно, что подписание документов состоялось 12 июня в столице Норвегии, Осло.

«Данные соглашения являются еще одним доказательством того, что корейско-норвежское сотрудничество в Арктике, начатое в 2002 году, успешно развивается. Подписав новые соглашения мы надеемся, что сможем расширить и укрепить наше сотрудничество в совместных исследованиях Северного Ледовитого океана и спутникового дистанционного зондирования», — сообщили представители Korea Polar Research Institute of Marine Research Placement.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить