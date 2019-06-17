Российские океанографы расширили программу изучения дельфинов Чёрного моря

Москва, , 15:05 — REGNUM Учёные Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН приступили к масштабным экспедиционным работам по изучению черноморских дельфинов, сообщает 17 июня пресс-служба компании «Роснефть».

Это уже второй сезон исследовательских работ, финансируемых «Роснефтью», с целью получения актуальных данных о популяции черноморских дельфинов. Первая морская экспедиция ИО РАН по изучению черноморских дельфинов состоялась в сентябре 2018 года.

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Морская экспедиция 2019 года стартовала из Сочи. В июне будут проведены исследования в особой экономической зоне на удалении до 180 км от берега на участке между Адлером и Керченским проливом. Затем группа обследует территориальное море (12-мильная прибрежная зона) на том же участке.

Напомним, в прошлом году «Роснефть» инициировала комплексный трехлетний проект «Изучение и мониторинг морских млекопитающих как индикатора устойчивого состояния экосистем Черного моря». Исполнителем проекта является Институт океанологии РАН. Отмечается, что в ходе первых этапов проекта удалось собрать достаточно большой объем уникального материала о черноморских китообразных.