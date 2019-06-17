В ННГУ нашли способ определять состояние десятков тысяч клеток одновременно

Нижний Новгород, , 13:38 — REGNUM Средство, позволяющее определить состояние и активность генов и другие важные данные одновременно для десятков тысяч клеток организма, нашли учёные Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба вуза.

«Новая технология извлечения ветвящегося времени дает важнейшую информацию о развитии индивидуального организма и зарождении в нем различных болезней, таких как рак», — пояснили в вузе.

Идея, предложенная ещё в 2007 году профессором Александром Горбанем, руководителем выполнением мегагранта в ННГУ им. Лобачевского, позволяет преобразовать большие объёмы в более понятный, читаемый и интерпретируемый вид. Исследователи полагают, что каждая клетка лежит на некоторой траектории развития, и эти траектории могут ветвиться там, где происходит выбор одного варианта развития клетки из нескольких возможных. Геометрически эти траектории вместе с точками бифуркации на них представляют собой «ветвящееся время» развития.

Отмечается, что новая технология была разработана большой группой исследователей, включающей 15 учёных из 6 стран: США, Китая, Франции, Италии, Великобритании и России. По итогам работы был создан специализированный программный продукт STREAM, строящий ветвящееся время клеточного развития из данных «омик» индивидуальных клеток. Программа, её вычислительное ядро ElPiGraph и другие относящиеся к проекту программы доступны онлайн. Проект частично поддержан министерством науки и высшего образования России.

Ранее учёные ННГУ установили, что наиболее перспективным биоматериалом, который может использоваться в терапии опухолей головного мозга, являются наночастицы на основе золота, кремния и углерода.

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