В Южной Корее все чаще подают заявки на патенты беспроводных зарядок — СМИ

Сеул, , 11:41 — REGNUM В Южной Корее наблюдается значительное увеличение количество заявок на патенты беспроводных зарядок для электромобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Офиса интеллектуальной собственности Республики Корея.

Согласно опубликованным данным, с 2009 по 2018 года общее число заявок на патенты беспроводных зарядных устройств для электромобилей составило 1336 заявок.

Известно, что 58,4% заявок принадлежит таким крупным южнокорейским компаниям, как Samsung Electronics и LG Innotek, 13,6% заявок — средним и малым компаниям, таким как Green Power, Amosense, Olev и Komatech.

«Мы предполагаем, что в будущем интерес к данной сфере увеличится и число заявок на патенты зарядных устройств, повышающих удобство использования электромобилей, возрастет», — сообщили представители Офиса интеллектуальной собственности Южной Кореи.