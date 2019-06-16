Воскресенье, 16 Июня 2019 года
11:13:40 МСК

Ученые выяснили сколько нужно спать, чтобы хорошо выглядеть

Наука

Чуть больше, чем для нужно для восстановления организма

Ученые выяснили сколько нужно спать, чтобы хорошо выглядеть
Хосе де Рибера. Сон Иакова. 1639 г

Лондон, 16 июня 2019, 10:56 — REGNUM  Ученые из Великобритании выяснили сколько необходимо спать в течение суток, чтобы хорошо выглядеть. Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на исследования британских ученых.

По данным этих британских исследователей, человек должен спать в сутки примерно 9 часов и 10 минут. Этого достаточно для восстановления сил и после пробуждения человек будет хорошо выглядеть.

Также было установлено, оптимальное время для отхода ко сну — это 21:45 минут. Оптимальное время пробуждения — около семи утра.

В рамках исследования специалисты оценивали у добровольцев цвет и чистоту кожи по утрам. У тех из добровольцев, кто спал чуть более девяти часов, отмечались положительные изменения во внешнем виде.

Также добровольцы, которые соблюдали этот оптимальный режим сна, отмечали, что вместе с помятым видом после пробуждения ушло и плохое настроение по утрам, исчезла раздражительность и ощущение разбитости.

Эксперт Нил Робинскон, который был одним из исследователей в рамках данного эксперимента, отметил, что довольно большое количество людей хотят выглядеть и чувствовать себя хорошо, затрачивая на это очень большие деньги. При этом они не думают о том, что эту проблему решает просто хороший сон.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пропаганда здорового образа жизни
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить