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Ученые определили возраст искусственных островов в Шотландии

Наука

Истинное предназначение долгое время оставалось невыясненным

Лондон, 15 июня 2019, 18:58 — REGNUM  Британские ученые установили дату Внешних Гебридских островов в Шотландии, об этом 14 июня сообщает The Independent.

Ранее предполагалось, что указанные острова были созданы в промежутке между 1 тыс. 400 и 500 гг. до нашей эры. Однако, как отмечают исследователи из университета Рединга, объекты могли быть созданы значительно раньше.

Специалисты провели радиоуглеродный анализ древесины, используемой в постройке островов, который показал, что возраст конструкции датируется эпохой неолита (примерно 3 тыс. 640 — 3 тыс. 360 годов до н.э.).

Еще одним подтверждением данной гипотезы является тот факт, что неподалеку от островов была найдена керамика, датируемая указанной эпохой.

Напомним, ранее назначение Внешних Гебридских островов, расположенные в Шотландии, оставалось невыясненным, однако открытие британских ученых позволяет выдвинуть ряд гипотез относительно смысла их сооружения: они могли использоваться для ритуальных целей.

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Археология
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