Суббота, 15 Июня 2019 года
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В архивах Испании нашли письмо Колумба о возвращении из Америки

Наука

Оно является первым официальным известием об успешном путешествии мореплавателя

В архивах Испании нашли письмо Колумба о возвращении из Америки
Эжен Делакруа. Возвращение Христофора Колумба

Мадрид, 15 июня 2019, 04:52 — REGNUM  Письмо, в котором сообщается о возвращении Христофора Колумба из Америки, было обнаружено в историческом архиве дворянства в Испании, сообщает газета La Razon.

Сообщается, что письмо было написано королем Португалии Жуаном II и адресовано королю Арагона Фердинанду II. В письме говорится, что Колумб вернулся из своего путешествия через Атлантический океан и обнаружил земли, ранее неизвестные в Европе. В послании написано, что Колумб прибыл из путешествия в Лиссабон.

По словам директора архива, в котором было обнаружено письмо, это послание является первым официальным известием об успешном плавании Христофора Колумба в Америку. Отмечается, что само письмо сохранилось в хорошем состоянии. Также подтверждена подлинность письма.

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