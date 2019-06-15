В архивах Испании нашли письмо Колумба о возвращении из Америки

Мадрид, , 04:52 — REGNUM Письмо, в котором сообщается о возвращении Христофора Колумба из Америки, было обнаружено в историческом архиве дворянства в Испании, сообщает газета La Razon.

Сообщается, что письмо было написано королем Португалии Жуаном II и адресовано королю Арагона Фердинанду II. В письме говорится, что Колумб вернулся из своего путешествия через Атлантический океан и обнаружил земли, ранее неизвестные в Европе. В послании написано, что Колумб прибыл из путешествия в Лиссабон.

По словам директора архива, в котором было обнаружено письмо, это послание является первым официальным известием об успешном плавании Христофора Колумба в Америку. Отмечается, что само письмо сохранилось в хорошем состоянии. Также подтверждена подлинность письма.