Сибирские учёные предлагают исследовать места проведения ядерных испытаний

Новосибирск, , 14:44 — REGNUM Радиоактивные вещества, оставшиеся в недрах после проведения подземных ядерных взрывов, могут распространяться в окружающую среду, утверждают учёные Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, а потому места испытаний требуют проведения исследований. Об 14 июня сообщает пресс-служба института.

«Несмотря на мирные цели, последствия от таких ядерных испытаний далеко не безвредны», — отмечает старший научный сотрудник лаборатории глубинных геофизических исследований и региональной сейсмичности ИНГГ СО РАН Андрей Беляшов.

По его словам, радиоактивные остатки сохраняются в недрах длительное время. При некоторых геолого-тектонических и гидрогеологических условиях они могут переместиться во вмещающую среду вплоть до поверхности Земли.

Отмечается, что для проведения указанных исследований учёные разработали методику для изучения последствий от подземных ядерных испытаний. При необходимости она позволит создать систему постоянного инженерно-геологического мониторинга.

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