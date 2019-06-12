Российские учёные завершают подготовку к эксперименту на ускорителе Fair

Москва, , 08:00 — REGNUM Учёные Института физики высоких энергий им. А.А. Логунова прошли важный этап к подготовке эксперимента PANDA, который будет проводиться на ускорительном комплексе Европейского исследовательского центра ионов и антипротонов Fair в Дармштадте (Германия). Об этом сообщила пресс-служба Курчатовского института.

К проведению экспериментов на новом ускорителе готовятся около 2500 исследователей, среди которых примерно 450 из России. Общей целью учёные из разных стран видят изучение фундаментальных свойств и структуры материи и эволюции Вселенной с момента своего зарождения.

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Один из основных экспериментов — PANDA (аббревиатура расшифровывается как «Антипротонная аннигиляция в Дармштадте») — покрывает широкое поле исследований, простирающихся от исследования фундаментальных проблем адронной и ядерной физики до проверки фундаментальных симметрий.

Пучки антипротонов позволят изучить сильное взаимодействие в самой сложной кинематической области — конфайнмента (удержание цветных кварков и глюонов внутри бесцветных адронов).

Ожидается, что результаты исследования позволят узнать о событиях, происходивших во времена ранней Вселенной, которые привели к существующим сегодня частицам и фундаментальным силам.

В создании эксперимента PANDA принимают участие 450 ученых из 73 научных организаций девятнадцати стран. Основными результатами 2018 года по подготовке к проведению эксперимента стали также завершение проработки и возможности изучения форм-факторов во времени-подобной кинематической области и разработка электроники регистрации частиц с электромагнитного калориметра. Важными шагами к подготовке к проведению эксперимента является начало изготовления сверхпроводящего магнита в Новосибирске, сборка и тестирование одного сектора центрального электромагнитного калориметра при активном участии НИЦ «Курчатовский институт» — ИФВЭ и проведение тестового сеанса по запуску детекторов эксперимента на пучке в ускорительном центре в Юлихе (Германия).