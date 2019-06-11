«ИТ Просвещение» займется созданием цифровой инфраструктуры образования

Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM ГК «Просвещение» и «ИКС Холдинг» на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме объявили об открытии совместного предприятия «ИТ Просвещение». Деятельность компании нацелена на создание единой масштабной цифровой среды в системе образования. Благодаря этому отрасль должна совершить технологический прорыв, выйти на качественно новый уровень развития и в полной мере начать соответствовать запросам рынка труда. Добиться заявленных целей партнеры намерены путем разработки и внедрения в практику образовательных учреждений новейших технологических решений.

«Это будут цифровые решения для учителей, родителей и учеников, в которых собраны методики образования и многое другое, — сообщил вице-президент группы компаний «Просвещение» Алексей Шаповалов. — По сути качественный контент будет обернут необходимым функциональным решением». Сотрудничество «Просвещения» и «ИКС Холдинга», убежден Шаповалов, даст образованию и смежным отраслям «цифровые продукты и технологии принципиально нового уровня».

Конкретные практические шаги, в первую очередь, будут предприниматься в направлении обновления образовательной инфраструктуры. В частности, для общения и оперативного решения всех возникающих вопросов между педагогами, учащимися и родителями в образовательную практику будут внедрены коммуникативные онлайн-платформы. Среди прочих своих функций, они будут отслеживать пробелы в знаниях того или иного ученика и предлагать методы их восполнения. Кроме того, партнеры займутся созданием цифровых содержательных и методических продуктов. Особое внимание будет уделяться повышению квалификации педагогов. Намечена также разработка систем школьной навигации, цифровых библиотек, онлайн-заказов питания в школьных столовых.

Результатом совместной деятельности образовательного интегратора и ИТ-компании станет решение ряда насущных технологических проблем. В частности, должна быть снята с повестки дня проблема невозможности верификации контента существующих онлайн-платформ, что в конечном итоге не позволяет использовать их в образовательном процессе. Не менее важной задачей является создание системы управления данными для сбора и анализа информации на уровне школы либо местной администрации. На данный момент, отмечают эксперты, школьная аналитика развита слабо.

Вторым основным направлением деятельности компании «ИТ Просвещение» заявлена разработка образовательных коммерческих продуктов для физических и юридических лиц.

Кроме того, совместное предприятие нацелено на создание сети из порядка восьмидесяти инновационных центров образования по всей России. По словам вице-президента «ИКС Холдинга» Юлии Шуткиной, эти учебные заведения при построении образовательного процесса будут ориентироваться на запросы бизнеса. «Целью центров является обучение школьников и студентов новым профессиям, таким как цифровой юрист, цифровой учитель и так далее», — рассказала Шуткина.

Со своей стороны Алексей Шаповалов отметил, что быстро меняющийся рынок труда ставит перед системой образования новые вызовы. Современным работодателям, сообщил он, нужны конкурентоспособные и креативные сотрудники, подготовить которых можно только используя «более вдумчивый подход к формированию образовательной повестки». Приведение системы образование в соответствие с запросами рынка труда, как заявил Шаповалов, поможет решить ряд важнейших вопросов. В частности, речь идет о развитии региональных экономик, формировании новых культурно-технологических кластеров, напрямую влияющих на образовательный результат и снижение миграции выпускников региональных школ и ВУЗов в крупные мегаполисы.

Предполагается, что в результате совместной работы ГК «Просвещение» и «ИКС Холдинга» будет преодолена цифровая «многоукладность» российской системы образования. В перспективе должна появиться национальная образовательная онлайн-платформа, которая по охвату аудитории соответствует или превосходит зарубежные аналоги, имеющие десятки и даже сотни миллионов пользователей. Во многом деятельность компании «ИТ Просвещение» будет способствовать решению задач, определенных в национальных проектах «Образование» и «Цифровая экономика». И тот, и другой предполагают создание в системе образования масштабной цифровой среды, основанной на трех составляющих: электронный документооборот, платформа для обучения и взаимодействия педагогов, учащихся и родителей и разносторонний цифровой образовательный контент. В общей перспективе поставлена цель вхождения России в десятку передовых стран по уровню образования уже к 2024 году.