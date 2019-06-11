Уральский НОЦ объединит усилия учёных трёх регионов

Екатеринбург, , 15:27 — REGNUM Научно-образовательный центр (НОЦ) «Передовые промышленные технологии», создаваемый на базе Уральского федерального университета, объединит потенциалы образовательных и научных организаций и организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба вуза.

Сегодня в Екатеринбурге стартовала стратегическая сессия, посвященная созданию Уральского межрегионального НОЦ. Участники центра будут решать научные проблемы, содействуя развитию регионов и получению существенного экономического эффекта на горизонте 5−10 лет.

«Главная задача центра — проведение на Урале прикладных научных исследований и реализация разработок мирового уровня, получение конкурентоспособных технологий и продуктов и их последующая коммерциализация, — сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Также он будет нацелен на подготовку кадров для решения научно-технологических задач с целью прорывного развития по приоритетным направлениям и повышения конкурентоспособности экономики».

Основным механизмом станет научная кооперация с мировыми центрами, академическими институтами УрО РАН, ведущими региональными и международными корпорациями. Запуск НОЦ запланирован на вторую половину 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, создание сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня было отражено в майском указе президента РФ Владимира Путина. Решение этой задачи предусмотрено национальным проектом «Наука».

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