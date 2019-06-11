Вторник, 11 Июня 2019 года
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Белая акула с американских берегов обзавелась блогом

Наука

В котором сообщает о своих передвижениях и переписывается с другими акулами

Вашингтон, 11 июня 2019, 04:58 — REGNUM  У большой белой акулы с атлантического побережья США появился свой микроблог в Twitter, сообщает телеканал Fox News.

Сообщается, что животное было обнаружено у побережья американской Делмарвы, длина акулы составляет более 2,7 метров. Специалисты из исследовательской группы OCEARCH изучают передвижения акулы и для публикаций завели животному собственную страницу в Twitter. Отныне акулу зовут Брансуик, на нее подписаны уже около трехсот человек.

https://twitter.com/BrunswickShark/status/1136376652492095488

В этом блоге публикуются данные о передвижении Брансуика, а также его «переписка» с другими акулами, попавшими в поле зрения OCEARCH и имеющими свои собственные блоги в Twitter.

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Научные исследования
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