NASA заявило о продаже путёвок на МКС для космических туристов

Вашингтон, , 23:43 — REGNUM NASA предоставит космическим туристам возможность посетить МКС, сообщает 7 июня официальный сайт аэрокосмического агентства США.

Это стало возможным в рамках открытия МКС для коммерческих проектов. Уточняется, что первый турист-астронавт сможет полететь на орбиту уже в следующем году.

NASA сообщает, что за год желающим будут предоставлены две такие туристические путёвки со сроком пребывания на орбите не более 30 земных суток.

Такие полёты планируется осуществлять только на кораблях американского производства.

Напомним, в последний раз космических туристов доставляли на МКС в 2009 году. Затем эту практику отменили из-за увеличения состава экипажа МКС.

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