Нур-Султан, , 12:41 — REGNUM

9 июня в Казахстане прошли президентские выборы и страна вступила в новую политическую реальность, где завершен первый этап транзита власти. Но что знают в России о своем соседе, с которым у неё самая протяженная сухопутная граница в мире? Что в России знают о казахстанско-российских отношениях на нынешний момент? СМИ полны статей или с нагоняемыми алармистскими ужасами, или с политическим пиаром, но ни те ни другие не готовы дать реальную картину взаимоотношений двух стран. Научная мысль России направлена на изучение Европы, Украины и Ближнего Востока, а Казахстан и Туркестан находятся вне ее интересов.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Именно эту лакуну призван заполнить публикуемый доклад известных экспертов и практиков международных отношений Марата Шибутова, Юрия Солозобова и Натальи Малярчук. Несмотря на небольшой объем и лаконичность изложения, в нем освещены вопросы политики, экономики, общества, военного сотрудничества и т. д. Обобщены данные статистических ведомств России, Казахстана и ЕЭК, что позволяет видеть картину происходящего, исходя из разных методик.

Полностью книга опубликована здесь и общедоступна.