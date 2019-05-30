В США создана установка, добывающая кислород из углекислого газа

Пасадена, США, , 15:52 — REGNUM Метод, позволяющий получать кислород (О2) из углекислого газа (СО2), предложен учёными из США. Об этом сообщает издание New Atlas.

Эффект, использованный разработчиками новой технологии, был зафиксирован в ходе астрономических наблюдений за кометами. Исследователи фиксировали наличие кислорода в непосредственной близости от ядра кометы, придерживались мнения, что он заключен в её веществе. Однако в 2017 году была выдвинута гипотеза, предполагающая, что столкновение с поверхностью кометы воды или углекислого газа высвобождает молекулы кислорода.

Сотрудники Калифорнийского технологического института занялись созданием установки, при помощи которой углекислый газ сталкивается с поверхностью, состоящей из химически инертного материала, например золотой фольги. В этом случае происходит разделение на кислород и атомарный углерод.

Эффект достигается при помощи ионизации молекул СО2 и последующего придания им ускорения при помощи электрического поля.

На сегодняшний день производительность экспериментальной установки невелика: из 100 молекул углекислого газа можно получить 2 молекулы кислорода.

Однако, как предполагают разработчики, созданная ими установка в будущем найдет широкое применение. В качестве областей, где применение подобных технологий является перспективным, называются космические полеты и борьба с чрезмерными выбросами СО2 в атмосферу Земли.

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