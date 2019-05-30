Учёные: базу на Луне можно построить из реголита

Ганновер, Германия, , 14:10 — REGNUM Технология использования лунного грунта — реголита для строительства исследовательского комплекса на поверхности Луны, предложена разработчиками из ФРГ. Об этом сообщается на сайте Ганноверского лазерного центра.

Согласно идее, выдвинутой сотрудниками Института космических систем Технического университета Брауншвейга и Ганноверского лазерного центра, строительным материалом для различных конструкций на поверхности естественного спутника Земли может служить реголит, расплавленный при помощи лазера.

Помещения, фундаменты, посадочные площадки, все конструктивные элементы, которые обладают прочностью и достаточно долговечны, будут создаваться с помощью лазерной печати. В конце технологического цикла охладившийся материал обретёт необходимую твёрдость.

Данный проект, получивший наименование «Восход Луны» (MOONRISE), должен, по мнению создателей, решить проблему, возникшую при проектировании лунной станции. Как показали расчёты, доставка материалов для изготовления лунных модулей оказалось невероятно дорогостоящей.

В данный момент, по информации, поступившей от коллектива разработчиков, обнародовавших итоги лабораторных опытов, достигнуты результаты, оправдавшие самые смелые ожидания. Прототип весом 3 кг, — рабочая модель установки которой предстоит работать на лунной поверхности, продемонстрировал что может создавать материал необходимого качества.

На сегодняшний день исследователи, работавшие с синтетическим аналогом реголита, намерены провести опыты на настоящей лунной пыли.

По словам сотрудника Технического университета Брауншвейга Штефана Линке: «Получение прямых доказательств того, что мы можем обрабатывать лунный реголит с помощью уже имеющихся аппаратных компонентов, имеет решающее значение для планирования будущих миссий».

Второй задачей, которую предстоит решить конструкторам — это повысить прочностные характеристики своего изделия. Лазерная установка должна стать невосприимчивой к воздействию вибрации и ударным нагрузкам.

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