Аэротакси с водородным двигателем создали в США

Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Первый лётный прототип, созданный в рамках проекта водородного аэротакси Skai, представлен созданным в США стартапом Alaka’i Technologies, 29 мая сообщает издание Aviation Week.

Данная конструкции пройдет сертификацию в соответствии с нормами Федерального управления гражданской авиации США, процедура будет завершена в 2020 году.

Целью разработчиков стартапа Alaka’i Technologies стало создание летательного аппарата, превосходящего аналогичные разработки по длительности пребывания в воздухе полета. Этим объясняются предпочтения конструкторов, выбравших водород в качестве горючего, на котором будут работать двигатели аэротакси.

По расчётам проектировщиков, Skai, время нахождения в воздухе которого будет достигать 4 часов, сможет преодолеть расстояние 644 километра при одной заправке. Использование дополнительных топливных баков позволит значительно продлить время полёта, он достигнет 10 часов. На заправку топливного бака будет затрачиваться 10 минут.

Расчетная скорость нового летательного аппарата составляет 190 километров в час при грузоподъемности 454 килограмма.

Skai разрабатывается в двух модификациях — беспилотной, при которой аэротакси возьмет на борт пятерых пассажиров, и управляемой пилотом, который доставит до места назначения четырёх человек. При сбое в работе двигателей летательный аппарат совершит экстренное приземление при помощи парашюта.

Срок лётных испытаний аэротакси на данный момент неизвестен.

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