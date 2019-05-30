Переселенцы на Марс станут генетически другим видом — ученый

Хьюстон, США, , 10:35 — REGNUM Перечень проблем, с которыми столкнутся жители, переселившиеся на Марс, составил специалист по эволюционной биологии профессор Университета Райса Скотт Соломон. Об этом сообщает портал Inverse.

Ранее профессор Скотт Соломон провел исследование, целью которого стало прогнозирование эволюционных изменений, которые появятся у первых марсианских колонистов.

Свои выводы ученый изложил в докладе, представленном в январе 2018 года в городе Хьюстон. По мнению Скотта Соломона, генотип переселенцев с Земли претерпит изменения вследствие каскада мутаций.

Профессор Соломон назвал ряд параметров, по которым марсианские колонисты будут отличаться от землян. Эксперт считает вероятным, что иммунная система перестанет функционировать поскольку ей не с кем будет бороться, так как на Марсе отсутствуют микроорганизмы. Чтобы избежать потери кальция при беременности, как предполагает профессор, организм переселенцев, приспосабливаясь, сделает кости более крепкими и плотными. Роды будут проходить тяжелее, а кожа людей, постоянно сталкивающихся с излучением, превышающим земные показатели в 5000 раз, приобретёт защитные свойства.

Обитатели поселений на Марсе будут более устойчивы к нехватке кислорода, а их зрение весьма существенно ухудшится.

Профессор отмечает, что если земные дети появляются на свет с примерно 60 мутациями, то на Марсе этот показатель вырастет, по его мнению, до 1000.

Скотт Соломон подчеркнул, что переселенцы будут эволюционировать. Со временем близкие контакты между землянами и жителями Марса станут небезопасными для тех и других. Эксперт в качестве иллюстрации к своим доводам привёл роман Герберта Уэллса «Война миров».

Однако темпы изменений предсказать трудно, по словам профессора: «Эволюция движется быстрее или медленнее в зависимости от того, какое преимущество дает виду новая мутация».

Профессор Скотт Соломон отметил, что для обретения приспособительных особенностей организма можно будет прибегнуть к корректировке генома.

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