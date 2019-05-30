Четверг, 30 Мая 2019 года
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В Египте найдена постройка периода Птолемеев

Наука

При раскопках были применены самые передовые археологические методы

Каир, 30 мая 2019, 09:23 — REGNUM  Жилой дом, возведённый в период правления эллинистической династии Птолемеев, найден египетскими учёными при проведении раскопок в центральной части страны, сообщила египетская газета «Аль-Ахали».

Открытие совершено участниками экспедиции, направленной Археологической школой Научного тренировочного центра, проводившей раскопки на территории, примыкающей к некрополю Туна эль-Габаль.

В период правления династии Птолемеев, управлявших Египтом с IV век до нашей эры до захвата этого государства Римской империей, в данном районе находился крупный жилой массив, куда входил найденный археологами дом, состоящий из трёх комнат.

Комментируя сделанную находку, директор археологического управления Центрального Египта Гамаль аль-Самсатави сообщил: «Найденные во время раскопок амфоры относятся к I веку до нашей эры — I веку нашей эры. Кости домашних животных принадлежали лошадям и ослам… Серебряные монеты обнаружили завернутыми в льняную ткань, они были закопаны в боковой части дома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее археологами на территории Египта были найдены руины укреплений, относящихся к периоду правления XXVI династии фараонов.

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Археология
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