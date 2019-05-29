Среда, 29 Мая 2019 года
20:38:35 МСК

Российские космонавты Овчинин и Кононенко вышли на внешнюю поверхность МКС

Наука

Свой выход в открытый космос они посвятили 85-летию советского космонавта Алексея Леонова

Российские космонавты Овчинин и Кононенко вышли на внешнюю поверхность МКС
Иллюстрация: Nasa.gov
МКС

Москва, 29 мая 2019, 20:12 — REGNUM  Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли на внешнюю поверхность орбитальной станции, сообщает 29 мая официальный сайт NASA.

Выход осуществлен из люка стыковочного отсека «Пирс». Космонавты планирует осуществить установку поручня для перехода между Малым исследовательским модулем (МИМ) «Поиск» и Функционально-грузовым блоком (ФГБ) «Заря», почистить иллюминаторы модуля «Поиск» и провести забор образцов в рамках эксперимента «Тест», направленного на изучение бактерий, живущих на внешней поверхности орбитальной станции.

Космонавты приурочили свой выход в открытый космос к дню рождения Алексея Леонова, впервые в мире вышедшего в 1965 году в открытый космос. 30 мая советскому космонавту исполнится 85 лет.

Российские космонавты разместили на ранцах скафандров поздравительные надписи «Леонов номер 1» и «С днем рождения, Алексей Архипович».

Читайте ранее в этом сюжете: Китай и Бразилия запускают совместный спутник

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить