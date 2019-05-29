Российские космонавты Овчинин и Кононенко вышли на внешнюю поверхность МКС

Москва, , 20:12 — REGNUM Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли на внешнюю поверхность орбитальной станции, сообщает 29 мая официальный сайт NASA.

Выход осуществлен из люка стыковочного отсека «Пирс». Космонавты планирует осуществить установку поручня для перехода между Малым исследовательским модулем (МИМ) «Поиск» и Функционально-грузовым блоком (ФГБ) «Заря», почистить иллюминаторы модуля «Поиск» и провести забор образцов в рамках эксперимента «Тест», направленного на изучение бактерий, живущих на внешней поверхности орбитальной станции.

Космонавты приурочили свой выход в открытый космос к дню рождения Алексея Леонова, впервые в мире вышедшего в 1965 году в открытый космос. 30 мая советскому космонавту исполнится 85 лет.

Российские космонавты разместили на ранцах скафандров поздравительные надписи «Леонов номер 1» и «С днем рождения, Алексей Архипович».

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