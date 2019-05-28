Грибы-золотодобытчики найдены австралийскими биологами

Канберра, , 11:57 — REGNUM Изучение одного из видов нитевидных грибов предпринятое австралийскими учёными позволило выявить их свойство извлекать из окружающей почвы золото и накапливать его, 23 мая сообщило издание Nature Communications.

Объектом исследования стали грибы вида фузарий остроспоровый (Fusarium oxysporum), выросшие рядом с расположенным на западе Австралийского континента руднике Боддингтон. В данном месторождении ведётся добыча золота и меди. Изучение, проведённое при помощи сканирующего электронного микроскопа, дало возможность увидеть наночастицы золота, покрывающие нити грибного мицелия.

В ходе дальнейшей работы сотрудникам Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) удалось установить, что собранное при помощи химических реакций золото оседает, затвердевая на поверхности нитей мицелия.

По словам одного из руководителей исследования Цин Боху: «Грибы могут окислять мельчайшие частицы золота и осаждать его на своих нитях. Этот циклический процесс может способствовать распределению золота и других элементов по поверхности Земли».

Ученый отметил, что значение золота в жизни данного живого существа остаётся для исследователей загадкой. Роль грибов, способствующих распаду органических материалов и участвующих в последующей переработке, известна давно. Так же достаточно хорошо изучена функция грибов в циркуляции таких химических элементов, как марганец, кальций, алюминий и железо.

Однако роль золота в жизни Fusarium oxysporum остаётся неясной.

По словам Цин Боху: » золото настолько химически неактивно, что это взаимодействие является необычным и удивительным. Это нужно было увидеть, чтобы поверить».

В данный момент коллектив исследователей, опираясь на полностью подтверждённую информацию о том, что среда, где есть содержание золота, является привлекательной для данного вида грибов, намеревается продолжить свою работу.

Перспективными направлениями поиска является изучение использования фузария остроспорового для поиска новых месторождений. С этой целью в грибном геноме намерены обнаружить соответствующие участки, ответственные за обнаружение благородного металла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследователи из Великобритании пришли к выводу, что грибы сыграли существенную роль в формировании атмосферы Земли

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