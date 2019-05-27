«Система» выделила миллион рублей лучшим студенческим проектам

Москва, , 13:57 — REGNUM Благотворительный фонд «Система» (оператор социальных инвестиций АФК «Система) и ПАО «Микрон» подвели итоги всероссийской образовательной программы «Микроэлектроника. 157-й уровень». Как сообщает пресс-служба АФК «Система», в рамках демонстрационного дня участники программы представили свои проекты в области интернета вещей, сенсорики, робототехники и других перспективных сегментов микроэлектроники, разработка которых велась в течение года под руководством кураторов и наставников от вузов и от предприятий-партнеров.

По итогам голосования жюри самые высокие оценки получили команды четырех технических вузов РФ (ДВФУ, МИЭТ, ТГУ, ТПУ), которые разделили грантовый фонд от БФ «Система» в размере 1 млн рублей.

Команды ДВФУ разработали DBS/SCS нейростимулятор для купирования неврологических заболеваний и RFID+Bluetooth метки для логистики и навигации на промышленных и добывающих предприятиях. Студенты МИЭТ представили роботизированный загрузчик пластин для микроэлектронного производства. Систему датчиков-газоанализаторов на основе mesh-сети для контроля утечек газа разработали студенты Томского государственного университета. Томский политехнический университет предложил решение по автоматизации производственного плана. Все проекты технически проработаны и доведены до стадии прототипа, сегментированы по рынку и имеют высокую степень готовности к серийному производству.

Благотворительная образовательная программа «Микроэлектроника. 157-й уровень» была разработана БФ «Система» совместно с «Микроном» в 2018 году. Главная задача программы — подготовить инженеров нового поколения, соединив вузовскую теорию с практикой технологической индустрии. Тестируя новую модель образовательной программы в формате learning-by-doing, с участием ведущих технических вузов и крупнейших производственных компаний, БФ «Система» ставит своей целью сократить существующий разрыв между компетенциями, которые студенты получают в вузе, и фактическими требованиями отрасли.

В образовательной программе участвовали студенты 3−4-го курсов бакалавриата и 1−2-го курсов магистратуры семи ведущих технических вузов России (ДВФУ, ТГУ, ТПУ, МИЭТ, МАИ, АГУ, УрФУ). В ходе программы они объединились в 22 проектные команды и под руководством опытных наставников прошли практический курс проектной работы, познакомились с техпроцессами крупнейшей микроэлектронной фабрики России, посетили авторские лекции и мастер-классы по актуальным темам развития технологической индустрии и управлению продуктом, что позволило разработать решения, которые могут быть использованы в серийном производстве.