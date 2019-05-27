В РФ открыт центр по созданию новых вариантов битумного дорожного покрытия

Кстово, Нижегородская область, , 13:10 — REGNUM Создание новых вариантов дорожных покрытий, невосприимчивых к повреждающему действию особенностей климата России, будет приоритетной задачей Научно-исследовательского центра по битумным материалам, созданного в городе Кстово. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба Правительства Нижегородской области.

Научный центр открыт компанией «Лукойл» на территории местного нефтеперерабатывающего завода, одного из крупнейших производителей битума на территории Российской Федерации.

Комментируя появление новой научной организации, глава концерна «Лукойл» Вагит Алекперов сообщил: «…стратегическая задача научно-исследовательского центра — стать единой площадкой для взаимодействия дорожно-строительных организаций и научного сообщества для решения актуальных вопросов развития дорожного хозяйства».

Важность проблемы, над которой будет работать центр в Кстово, отметил и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, заявивший: «Очень важно, чтобы люди видели реальные изменения качества дорожного покрытия в наших городах и селах, новые технологии должны стать здесь нашим главными союзниками».

Губернатор региона Глеб Никитин перечислил составляющие, которые помогут достигнуть успеха: «Нефти и газа у нас нет, но есть талантливые люди и мощная промышленная база, крайне интересная для нас, и специализация центра — исследование свойств битумов и асфальтобетонных смесей, а также разработка новых продуктов».

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