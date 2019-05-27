Одна из самых старых крепостей древнего Египта найдена в Северном Синае

Каир, , 08:52 — REGNUM Руины крепости, относящейся к периоду правления XXVI династии фараонов, найдены учёными на территории Египта, сообщило издание AHRAMONLIN.

Комментируя открытие, сделанное археологами, Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазири сообщил, что найденные постройки являются элементами одного из древнейших укреплений Египта и научная работа на её участке будет обязательно продолжена.

В крепости, находящейся на землях Северного Синая и служившей важным оборонительным рубежом в период с 664 по 610 годы до нашей эры, на сегодняшний день сделано большое количество находок.

У южной стены, протяженностью 85 метров, обнаружено оружие остатки домов, амулет, изготовленный из фаянса, на котором есть имя фараона Псамметиха I. Эксперты предполагают, что изначально укрепление было окружено стеной, ширина которой составляла 11 метров. Древний оборонительный комплекс включал в себя 16 башен, в настоящий момент в ходе раскопок найдены две из них.

Археологи отмечают, что данное фортификационное сооружение создавалось для защиты восточных границ Египта. В процессе своего существования крепость неоднократно подвергалась штурмам врождебных армий, о чем свидетельствуют многочисленные разрушения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уникальное находку возрастом несколько тысяч лет обнаружили российские археологи из Центра египтологических исследований РАН в ходе раскопок древнего некрополя в Египте.

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