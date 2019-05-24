В США начато создание роботизированного костюма для медицинской помощи

Питтсбург, США, , 17:07 — REGNUM Контракт на создание новейших технологических устройств, способных оказать медицинскую помощь, заключён и различными научными структурами Министерством обороны США, сообщается в пресс-релизе Университета Карнеги-Меллона.

Разработка, создаваемая различными исследовательскими подразделениями Соединённых Штатов, получила наименование «травматологическая помощь в рюкзаке» — TRAuma Care In a Rucksack (TRACIR) своеобразный роботизированный комбинезон, в который помещается раненый. Ученым предоставлены средства в размере $7,2 миллиона, используя которые они должны в течение четырёх лет создать перспективный образец медицинской техники.

В основе данной конструкции будет лежать искусственный интеллект, в распоряжение которого будут представлены роботизированные элементы и разнообразные сенсоры. TRACIR, как предполагают его разработчики, должен будет справляться с задачами диагностирования и введения лекарств, к примеру, сможет поставить капельницу.

Цель, которую преследуют разработчики данной инновации — сведение к минимуму временного интервала между повреждением, полученным человеком и моментом, когда уже начато оказание медицинской помощи.

Комментируя ход работы, один из участников проекта профессор Артур Дубравский сообщил: «У нас пока разное видение будущей системы. Однако мы склоняемся к тому, что система будет автономной или почти автономной: рюкзак, содержащий надувной жилет или, возможно, сложенные носилки, которые можно будет метнуть в сторону раненого. Они раскроются, надуются, сами займут правильное положение и начнут оказывать солдату помощь. Если им и потребуется помощь человека, то её сможет оказать любой человек без специальной медицинской подготовки».

В дальнейшем автономная и портативная система оказания медицинской помощи, как предполагают участники проекта, будет востребована не только военными.

По словам Артура Дубравского: «TRACIR можно будет доставлять дроном к травмированным альпинистам. Такая технология может быть полезна морякам-подводникам, сельским медицинским пунктам и работникам скорой помощи во время различных природных бедствий. Когда-нибудь эту разработку смогут использовать даже астронавты на Марсе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хирурги из КНР сообщили об операции, проведённой с помощью роботизированной системы.

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