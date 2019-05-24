Ректор НГУ предложил создать научную аспирантуру

Новосибирск, , 13:13 — REGNUM Новые направления совершенствования механизмов обучения в аспирантуре по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров предложил ректор Новосибирского государственного университета член-корреспондент РАН Михаил Федорук, выступая на пресс-конференции в Новосибирске. Об этом 24 мая сообщает издание «Наука в Сибири».

«Необходимо создавать научную аспирантуру, вводить сетевые формы подготовки кадров, показывать исследователям карьерную траекторию — куда они дальше пойдут работать, формировать комфортные условия проживания», — сказал ректор.

По его словам, желательно, чтобы проходящие аспирантуру защищали диссертации через четыре года. Кроме того, необходимо отслеживать судьбу поступивших на временном интервале в 8—10 лет.

«Со стороны университета мы поддерживаем наших аспирантов и студентов, в том числе в рамках программы повышения международной конкурентоспособности. Тем не менее, я считаю, что это ограниченные меры, и решать задачу нужно на государственном уровне», — отметил Михаил Федорук.

Добавим, пресс-конференция в Новосибирске была посвящена перспективам реализации в регионе нацпроекта «Наука».

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