Венера могла утратить «комфортный климат» из-за приливов — ученые

Бангор, Великобритания, , 13:29 — REGNUM Гипотеза, объясняющая механизм возникновения особых условий, сложившихся на планете Венера, предложили астрономы из Великобритании. Об этом сообщает издание Astrophysical Journal Letters.

Согласно модели, разработанной сотрудниками Университета Бангора, причиной особенностей, присущих атмосфере и температурному режиму Венеры, стали приливы.

В построении своей гипотезы британские астрономы опирались на данные, добытые спускаемыми аппаратами, исследовавшими негостеприимную планету, где температурные показатели составляют 462 °C, идут дожди из серной кислоты, а атмосфера на 96% состоит из углекислого газа.

Информация, полученная при помощи космических зондов, позволила, с высокой долей вероятности, предположить, что в древние времена на поверхности Венеры имелся океан.

Учёным, при помощи компьютерного моделирования, удалось воссоздать цепь изменений, приведших планету к нынешнему состоянию. Как предполагают исследователи, океанические приливы оказались настолько значительными, что смогли замедлить вращение планеты при самом неблагоприятном стечении обстоятельств, на которые влияет соотношение между глубиной океана и скоростью вращения планеты, сила приливов способна замедлить период вращения за миллион лет на 72 земных дня.

В течении достаточно короткого в планетарном масштабе периода времени за 10−50 млн лет Венера приобрела ту скорость вращения, которую имеет на данный момент. Результатом явилось то, что поверхность планеты подвергается воздействию Солнца несколько земных месяцев, что привело к постоянному разогреву поверхности и атмосферы. Таким образом, Венера могла утратить «комфортный климат».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная группа учёных обнаружила озоновый слой, расположенный над полярными областями Венеры. Его концентрация меньше, чем на Земле примерно в 1000 раз.

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