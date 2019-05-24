Маск рассказал о состоянии запущенных SpaceX спутников

Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Спутники проекта Starlink, выведенные в космос американской частной космической корпорацией SpaceX, находятся в рабочем состоянии, заявил глава компании Илон Маск.

«Все 60 спутников Starlink находятся в режиме онлайн», — написал Маск на своей странице в Twitter.

По его словам, «развертывание солнечных батарей» начнется в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, запуск 60 спутников проекта Starlink был осуществлен 24 мая в 05:30 мск. Всего компания SpaceX намерена запустить в космос 4,5 тыс. спутников.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить интернетом весь мир.

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