Найден паразит, лишающий жуков-рогачей способности защищаться

Атенс, США, , 11:02 — REGNUM Исследование, проведённое биологами из США, дало возможность открыть паразитов, меняющих поведение одного из видов насекомых. Об этом сообщает издание PLoS One.

Новым паразитом, выявленным сотрудниками университета Джорджии, является червь — нематода Chondronema passali, поражающий жуков-рогачей вида Odontotaenius disjunctus, живущих колониями и достаточно активно общающихся с сородичами.

По данным, полученным исследователями в ходе наблюдений, нематоды, которых, благодаря микроскопическим размерам, может скопиться до нескольких сотен в пищеварительной системе жука, способны менять их поведение.

Изменения проявляются в тот момент, когда насекомое, зараженное паразитами, попадает в экстремальные обстоятельства. Больной жук-рогач, чьё поведение до того ничем не отличалось от здоровых особей, менее активно обороняется, не вступает в конкурентную борьбу и почти не стремится убежать от опасности, хотя подаёт сигналы тревоги своим сородичам.

По словам участника исследования биолога Эндрю Дэвиса: «Мы показали, что даже, если паразит не убивает своего текущего хозяина, он заметно ухудшает его способность или склонность к самообороне и к отражению атак конкурентов. В целом, эти изменения в их поведении были не сильно заметными, однако они проявлялись в ключевой момент времени. Ни одно животное не хотело бы лишиться умения защищать себя в тот момент, когда на него нападает хищник».

Эксперты предполагают, что активное поведение жуков-рогачей мешает паразитирующим нематодам получать питательные вещества из тела хозяина. Для достижения своих целей микроскопические черви осуществляют «перепрограммирование» насекомого.

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