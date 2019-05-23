В Якутии ищут обломки ракеты-носителя «Союз-2»

Якутск, , 04:48 — REGNUM В Якутии начались поиски фрагментов запущенной в декабре 2018 года ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Восточный» в Амурской области. Обнаружено уже семь частей, три из них — пока только визуально, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

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Работы по поиску фрагментов запущенного в космос объекта ведёт подведомственный Роскосмосу «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры». Обнаружить обломки удалось при помощи вертолёта и беспилотников. Четыре части найдены в Вилюйском районе Якутии, ещё три — в Алданском районе, добраться до последних пока не удалось.

Октябрь Лукин, глава Югюлятского наслега в Вилюйском районе, возле которого идут поисковые работы, рассказал ЯСИА, что фрагменты ракеты-носителя сначала доставляются на хранение в Вилюйск, а затем перенаправляются на космодром «Восточный». Пока поиски затруднены тем, что в верховьях реки Тюнг ещё не растаял снег.

Как сообщало ИА REGNUM, старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» состоялся 27 декабря 2018 года со стартового комплекса космодрома «Восточный» в Амурской области. Этот запуск стал четвёртым в истории космодрома.