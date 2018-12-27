Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В»

Москва, , 07:20 — REGNUM Два спутника дистанционного зондирования Земли серии «Канопус-В» успешно выведены на расчетную орбиту. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Отмечается, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» был осуществлен 27 декабря в 05:07 мск со стартового комплекса космодрома «Восточный» в Амурской области. Данный пуск стал четвёртым в истории космодрома.

«После двух включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Фрегат» космические аппараты «Канопус-В» № 5 и КА «Канопус-В» № 6 штатно отделились от разгонного блока», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что «дочка» Роскосмоса — компания «Главкосмос пусковые услуги» заключила контракт на третий коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».

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