Спутник серии «Метеор-М» доставлен на космодром «Восточный»

Циолковский, Амурская область, , 07:35 — REGNUM Космический аппарат «Метеор-М» №2−2, который планируется вывести на орбиту в июле, прибыл на космодром «Восточный» в Амурской области. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Уточняется, что аппарат и оборудование, необходимое для его сборки и испытаний, доставлено в аэропорт «Игнатьево» 20 мая. На следующий день груз доставили из аэропорта на космодром. Запуск спутника намечен на 5 июля.

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В настоящее время на орбите находятся гидрометеорологические спутники «Метеор-М» №1 и «Метеор-М» №2. Авария при запуске ракеты «Союз — 2» в ноябре 2017 года привела к потере спутника «Метеор-М» №2−1. В период с 2020 по 2024 год в космос будут запущены еще четыре спутника такого типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая на «Восточный» доставили разгонный блок «Фрегат», который вместе с носителем «Союз-2.1б» выведет «Метеор-М» №2−2 в околоземное пространство.

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