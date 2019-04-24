Роскосмос обнародовал планы по созданию группы гражданских спутников

Москва, , 07:57 — REGNUM Вывод в космос группировки гражданских спутников намерены осуществить российские специалисты, 24 апреля сообщил сайт госкорпорации Роскосмос.

Согласно разработанному плану, 30 орбитальных аппаратов начнут выполнять работу по дистанционному зондированию Земли.

На данный момент количество спутников, отправленных РФ в ближний космос, равняется одиннадцати. В их число входят выполняющие задачи по гидрометеорологии — «Электро-Л» №2, «Метеор-М» №1 и 2. Помимо них, на орбите находятся спутники «Канопус-В» №1, 3, 4, 5 и 6, «Канопус-В-ИК», они предназначены для ведения наблюдений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Оптико-электронные зонды «Ресурс-П» №1 и 2 нацелены на обеспечение природоресурсных потребностей страны.

В число спутников, которые предстоит запустить в 2019 году, входит «Метеор-М» №2−2, «Электро-Л» №3. К 2020 году на орбите займут свое место аппараты «Ресурс-П» №4, «Метеор-М» №2−3. Будут выведены в космос аппараты «Кондор-ФКА» №1 и «Обзор-Р» №1, при помощи радиолокации осуществляющие мониторинг природных ресурсов. Также будет запущен гидрометеорологический зонд «Арктика-М» №1.

Планы 2021 года предполагают пополнение группировки зондами: «Ресурс-П» №5, «Метеор-М» №2−4, «Электро-Л» №4 и «Кондор-ФКА» №2.

2022 года — спутники «Ресурс-ПМ» №1 и «Электро-Л» №5; в 2023 году — аппараты «Ресурс-ПМ» №2, «Метеор-М» №2−5, гелиогеофизические спутники «Ионосфера» №1, 2 и «Арктика-М» №2.

Орбита Земли в 2024 году станет местом размещения аппаратов «Ресурс-ПМ» №3, «Метеор-М» №2−6, «Ионосфера» №3, 4 и «Арктика-М» №3.

Реализация данного проекта завершится в 2025 году, когда в строй войдут «Ресурс-ПМ» №4, «Канопус-В» №7 и 8, «Кондор-ФКА-М», а также «Арктика-М» №4 и 5.

На сегодня из 11 российских спутников два зонда не используются согласно своему назначению — «Метеор-М» №1 и «Ресурс-П» №2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее число космических аппаратов разного назначения, размещаемых на околоземной орбите, по плану Федеральной космической программы России, составит 47 единиц.

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