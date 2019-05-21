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Спутник производства «Энергия» снял видео Земли в формате 4K

Наука

Видео снято спутником EgyptSat-A

Лондон, 21 мая 2019, 01:06 — REGNUM  Первое видео Земли в формате 4К, снятое спутником EgyptSat-A, который изготовлен российской корпорацией «Энергия», опубликовала британская компания Sen.

Sen — это компания, чья система потоковой передачи видео установлена на EgyptSat-A. В её сообщении указывается, что произошла «первая в мире передача системы потоковой передачи видео в формате 4К с космического аппарата».

Напомним, EgyptSat-A был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» 21 февраля 2019 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Спутник Egyptsat-A успешно выведен на рабочую орбиту — Роскосмос

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